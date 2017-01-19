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Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 5 açıklaması

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Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 5 açıklaması
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 fragmanında yer alan ve tartışmalara neden olan boks sahnesini filmden çıkardığını açıkladı.

Merakla beklenen Recep İvedik 5 filminin yayınlanan fragmanında Recep İvedik bir boks maçında Azerbaycan Türk'ü bir boksörle olan diyaloğu sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Yanlış anlaşıldığına açıklayan ve "bizde ‘gardaş’ ülkemize yanlış olmaz" açılaması yapmıştı. 

Gökbakar, son olarak yayınladığı bir video ile o bölümü filmden çıkardıklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Azerbaycan Türkü kardeşimin hoşnutsuzluğu gönlümü yaralar. Seve seve sahneyi çıkartıyorum. Bu kardeşliğimin, dostluğumun mertçe kanıtı olsun. Art niyetli insanların da oyunu bozulsun."

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