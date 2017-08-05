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Şahan'dan, AKP'li Oğan'a gönderme!

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Şahan'dan, AKP'li Oğan'a gönderme!
AKP'li Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz, bunun lideri de Erdoğan'dır" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal paylaşım sitesinden tepki gösterdi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın CNNTürk’te Ahu Özyurt'un sunduğu 'Türkiye'nin Gündemi' programında “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleri çok konuşulmuştu. Bu sözlere tepki 'Recep İvedik' tiplemesiyle üne kavuşan Şahan Gökbakar'dan geldi.

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