Sahnede geçen 40 yıl

"Benim için 40 yıl rüzgar gibi geçti.” diyor, Altın Portakal ödülü de bulunan, tiyatronun emektarlarından Erdal Özyağcılar.

1948 yılında; Bursa İznik’te dünyaya gelen, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi oyuncusu olarak da karşımıza çıkan Özyağcılar; tiyatroya ilk adımını 1976’da, İstanbul Şehir’de attı. Rol aldığı eserler arasında; “Maviydi Bisikletim”, “Aç Sınıfın Laneti”, “Beş Para Etmez Oyun”, “Zengin Mutfağı”, “Yolcu” ile “Montserrat” da bulunan sanatçı; bu kurumdan emekli oldu. Özellikle “Bizimkiler” ile “Elveda Rumeli” adlı diziler sayesinde geniş kitlelerce tanınan Özyağcılar; şu günlerde “Hoşgeldin Boyacı”yla izleyici karşısına çıkarak, onlara keyifli anlar yaşatıyor.

1986’DA GELEN İLK ÖDÜL

Sinemaya 1966’da “Ölüm Tarlası”yla başlayan; 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri ile 31. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları’nda ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen sanatçı; 1986’daki 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’luğa ismini yazdırdı. Özyağcılar’ın; Kadir İnanır, Fatma Girik, Serpil Çakmaklı ve Nur Sürer’le birlikte oynadığı, Fakir Baykurt’un romanından Yavuzer Çetinkaya’nın senaryolaştırdığı “Yılanların Öcü”; Şerif Gören’in yönetiminde çekildi. Müziklerinde ise Arif Sağ’ın imzası var.

ÖZYAĞCILAR’IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Gülümse Yeter – 2016, Sevdaluk – 2013, İki Yaka Bir İsmail – 2012 Karadağlar – 2010, Elveda Rumeli – 2007, Altın Kafes – 2004 Yabancı Damat – 2004, Esir Şehrin İnsanları – 2003, Güz Sancısı – 2002, Ah Yaşamak Var Ya – 2002, Abdülhamit Düşerken – 2002, Mihriban – 2002, Beşik Kertmesi – 2002, Karakolda Ayna Var – 2000, Delikanlı – 2000, Şehnaz Tango – 1996, Sevda Kondu – 1996, Bizimkiler – 1989, Yarın Cumartesi -1988, Gömlek – 1988, Bir Kırık Bebek – 1987, Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987, On Kadın – 1987, Sis – 1987, Adem İle Havva – 1987, Beyoğlu'nun Arka Sokakları – 1986, Hastane – 1986, Ya Ya Ya Şa Şa Şa – 1986, Züğürt Ağa – 1985, Yılanların Öcü – 1985, Aşık Oldum – 1985, Namuslu – 1984, Postacı – 1984, Şabaniye – 1984, Seni Seviyorum – 1983, Talihli Amele – 1980, Hayatım Roman – 1979, Kibar Feyzo – 1978, Sultan – 1978, Çöpçüler Kralı – 1977, Seyahatname – 1977, Balatlı Arif – 1967, Ah Güzel İstanbul – 1966, Ölüm Tarlası - 1966.