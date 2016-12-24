Bugünkü YENİÇAĞ »

Sahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandı

»
Sahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandı
Sahra Çölü'nü 37 yıl aradan sonra beyaza bürüyen kar yağışı, NASA tarafından iki ayrı uydu karesiyle paylaşıldı. Fotoğraflar eşsiz bir ana tanıklık ediyor.

Amatör bir fotoğrafçının çektiği karelerle dünyada haber olan Sahra Çölü'ne kar yağışını, NASA da uzaydan görüntüledi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne ait uydudan çekilen fotoğraflarda, tarihi kar yağışı eşsiz bir tablo gibi görünüyor. İki ayrı fotoğraftan birinde, kar altındaki noktalar turkuaz rengiyle yer alıyor. Fotoğrafların çekildiği tarihler 19 ve 21 Aralık.


NASA ayrıca, aynı noktanın önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

Cezayir'in küçük bir köyü olan Ayn Sefra'da bulunan amatör fotoğrafçı Karim Bouchetata, Sahra Çölü'ne 37 yıl sonra yağan karı fotoğraflamıştı.

Çok nadir gerçekleşen kar yağışı, ünlü Atlas Dağları'nın kenarında yer alan bölgede görülmüştü. Turuncu tepelerin bembeyaz örtüyle kaplandığı fotoğraflar, dünya medyasında ses getirmişti.

Bouchetata, yaşananları "Herkes serseme dönmüştü, çünkü çok nadir görülen bir olay. Fotoğraf için şahane bir sahne gibiydi... Kar bir gün sonra eridi" sözleriyle anlatmıştı.

Yüzölçümü Türkiye'nin yaklaşık 12 katı olan Sahra Çölü'nde yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağlar bulunuyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Tavuk dürümden bonzai çıktıTavuk dürümden bonzai çıktıSahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandıSahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandıTeröristleri yurtdışına kaçıran 38 kişi belirlendiTeröristleri yurtdışına kaçıran 38 kişi belirlendiAKP'li yönetici öldürüldüAKP'li yönetici öldürüldüYurtdışından telefon getirenler dikkat!Yurtdışından telefon getirenler dikkat!Kumpasla 2 yıl içerde yattı El Bab'da yaralandıKumpasla 2 yıl içerde yattı El Bab'da yaralandıEdirne'de göl kenarı cinayetiEdirne'de göl kenarı cinayetiTSK'dan El Bab'taki sivil halka bildiriTSK'dan El Bab'taki sivil halka bildiriUçak kaçıran korsanlar yakalandıUçak kaçıran korsanlar yakalandıSeri katil 20 yıl sonra yakalandıSeri katil 20 yıl sonra yakalandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti