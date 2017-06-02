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Sahte belgeli araçların Türkiye'ye geçişi artık serbest

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Sahte belgeli araçların Türkiye'ye geçişi artık serbest
Sahte veya geçersiz ülke kaşeli geçiş belgesiyle yapılan taşımalarda taşıt veya katarı başına 3 bin Avro ya da karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre göre, geçiş belgesi, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden veya uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, 3. ülke, dönüş yükü ve benzeri araçlara verilenleri kapsayacak.

Uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya veya yük taşımalarında, geçerli bir üçüncü ülke geçiş belgesi ibraz edilememesi halinde birim taşıt veya taşıt katarı için 3 bin Avro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınacak ve bu taşıtların Türkiye’ye giriş-çıkışlarına izin verilecek.

Sahte geçiş belgesi veya geçerli ülke kaşelerine haiz olmayan geçiş belgesi ile yapılan taşımalarda birim taşıt veya taşıt katarı için 3 bin Avro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınacak ve bu taşıtların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarına izin verilecek. İnsani yardım malzemesi veya yükü taşıyan, kendisi insani yardım malzemesi olan yabancı plakalı taşıtlardan ücret alınmayacak. 

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