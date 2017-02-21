Bugünkü YENİÇAĞ »

Sahte polis ve savcılara operasyon

»
Sahte polis ve savcılara operasyon
Adana merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ında aralarında bulunduğu 10 ilde 100 adrese eş zamanlı 750 polisle operasyon yapıldı. Kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişiler yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığını belirledi.

750 POLİSLE 100 ADRESE BASKIN

Polis yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon kararı aldı. Polis Adana merkezli 10 ilde aralarında özel harekatında olduğu 750 polisle harekete geçti. Şafakta vakti belirlenen 80 kişiyi gözaltına almak için 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kritik adreslere özel hareket polisi uzun namlulu silahlarla girdi. Polisleri karşısında gören zanlılar şaşkına döndü.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Şike kumpasında 'reddi hâkim' talebine retŞike kumpasında 'reddi hâkim' talebine retFırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 asker şehitFırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 asker şehitOzan Arif referanduma böyle 'hayır' dediOzan Arif referanduma böyle 'hayır' dediÖmer Halisdemir'in şehit edilmesi davası başlıyorÖmer Halisdemir'in şehit edilmesi davası başlıyorSahte polis ve savcılara operasyonSahte polis ve savcılara operasyonZap bölgesine şafak operasyonuZap bölgesine şafak operasyonuAtatürk'süz paralar her geçen gün artıyor!Atatürk'süz paralar her geçen gün artıyor!“Memurluk tapulu mal olmayacak”“Memurluk tapulu mal olmayacak”Şehidin ardından utandıran tartışmaŞehidin ardından utandıran tartışmaAVM'ye uçak düştü!AVM'ye uçak düştü!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti