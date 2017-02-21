Sahte polis ve savcılara operasyon

Adana merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ında aralarında bulunduğu 10 ilde 100 adrese eş zamanlı 750 polisle operasyon yapıldı. Kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişiler yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığını belirledi.

750 POLİSLE 100 ADRESE BASKIN

Polis yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon kararı aldı. Polis Adana merkezli 10 ilde aralarında özel harekatında olduğu 750 polisle harekete geçti. Şafakta vakti belirlenen 80 kişiyi gözaltına almak için 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kritik adreslere özel hareket polisi uzun namlulu silahlarla girdi. Polisleri karşısında gören zanlılar şaşkına döndü.