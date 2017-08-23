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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 96. yıl dönümü...
Atatürk'ün söylediği “Hatt-ı müdafa yoktur; sath-ı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır” sözlerini bizlere hatırlatan savaştır Sakarya Meydan Muharebesi! Anadolu Türk tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan, Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesi'nden 96 yıl geçti.
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