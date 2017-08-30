Sakatım dedi milli takım antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de sakatlığını öne sürüp forma giymeyen Robin van Persie’nin dün Hollanda Milli Takımı’yla idmana çıkması olay yarattı.

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği karşısonda forma giymeyen Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı ile antrenmana çıkınca tartışma konusu oldu.

Van Persie gerçekten de sakat. Omuzundaki adelelerde 1. derecede yırtık var. Bir hafta kolu askıda dinlendirilmesini gerektiriyor. Bacak sakatlığı dışındaki sakatlıklarda oyuncuya tercihi sorulur. Oyuncu oynamak isterse iğne ile sahaya sürülebilir.

Robin van Persie, Gençlerbirliği maçında bu sakatlığı nedeniyle oynamak istemediğini sağlık heyetine iletti. Bu tercihe saygı duyuldu.

Hollanda Milli Takımı ile antrenmana çıkan Van Persie’nin bu durumu şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe sağlık heyeti RVP’nin raporlarını Hollandalı yetkililere gönderdi.

Hollanda Milli Takım doktorları ise cevaben yazdıkları yazıda Robin Van Persie’nin iğne ile oynamak istediğini belirttiler. Yani RVP Hollanda milli takımını tercih etmişti.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Robin Van Persie’nin Ankara’da forma giymeyip Hollanda Milli Takımı’nda antrenmana çıkması Fenerbahçeli taraftarları da çılgına çevirdi. Sosyal medyada Hollandalı’ya büyük tepki gösteren sarı lacivertliler oyuncunun Fenerbahçe’de oynamamayı tercih edip milli takımı tercih etmesini formaya ihanet ediyor şeklinde yorumlayıp tepki yağdırdılar.

Robin Van Persie eğer Feyenoord’da oynamak isterse Fenerbahçe her türlü kolaylığı sağlayacak. Eğer Hollanda ekibi, RVP’yi isterse sarı lacivertliler yıllık ücretinin bir kısmını ödeyip bu oyuncudan kurtulmayı planlıyor.