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Saklandıkları evde kendilerini patlattılar

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Saklandıkları evde kendilerini patlattılar
Tunceli'de bir köy evinde güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılan 2 terörist saklandıkları evde kendilerini patlattı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi" denildi.

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