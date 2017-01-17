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Saldırganın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

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Saldırganın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor
Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin konumu belirleyen emniyet güçleri, 3 gün boyunca hazırlık yaptı.

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti.

3 GÜN HAZIRLIK YAPTILAR

Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı.

OPERASYON 00.15'TE BAŞLADI

Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi.

POLİSE DİRENDİ

Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.

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