Saldırganın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor
Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin konumu belirleyen emniyet güçleri, 3 gün boyunca hazırlık yaptı.
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti.
3 GÜN HAZIRLIK YAPTILAR
Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı.
OPERASYON 00.15'TE BAŞLADI
Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi.
POLİSE DİRENDİ
Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.
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