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Saldırı hazırlığındaki 19 terörist etkisiz hale getirildi

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Saldırı hazırlığındaki 19 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 19 terörist etkisiz hale getirildi, iki Doçka uçaksavar ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 19 terörist etkisiz hale getirildi, iki Doçka uçaksavar ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hava destekli operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 19 terörist etkisiz hale getirildi, Doçka uçaksavar silahı ele geçirildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki operasyonda ise bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kilogram amonyum nitrat, 200 metre kablo, 50 pil, 2 akü, 9 mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, 24 Mart Cuma günü Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine gerçekleştirilen ve 16 hedefin imha edildiği hava harekatlarında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8 olduğu tespit edildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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