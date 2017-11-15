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Saldırı hazırlığındaydılar...

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Saldırı hazırlığındaydılar...
Şırnak kırsalında operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

PKK'lı silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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