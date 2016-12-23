Bugünkü YENİÇAĞ »

Saldırı için keşif yapıyorlardı...

»
Saldırı için keşif yapıyorlardı...
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren 4 kişi Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, fotoğraf çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi. 

Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Saldırı için keşif yapıyorlardı...Saldırı için keşif yapıyorlardı...İstanbul'da IŞİD operasyonu!İstanbul'da IŞİD operasyonu!Kayseri Komando'da 5 günde 23 şehitKayseri Komando'da 5 günde 23 şehit9 ilde eğitime kar engeli9 ilde eğitime kar engeliMersin'de 20 yıl sonra yağan karMersin'de 20 yıl sonra yağan kar16 askeri şehit verdiğimiz El Bab'da neler oldu?16 askeri şehit verdiğimiz El Bab'da neler oldu?Koç: Atatürk'ün çizdiği yoldan geriye düştük!Koç: Atatürk'ün çizdiği yoldan geriye düştük!Şehitlere veda maçında büyük saygısızlık!Şehitlere veda maçında büyük saygısızlık!Alçak pusunun ardından TSK'dan açıklamaAlçak pusunun ardından TSK'dan açıklamaFETÖ'nün kanlı planı o albayın arabasından çıktıFETÖ'nün kanlı planı o albayın arabasından çıktı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti