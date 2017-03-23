Saldırı sonrası Londra Belediye Başkanı'nı fırçaladı!

ABD Başkanı Trump, saldırı sonrası açıklama yapan Londra Belediye Başkanı Khan'ı, sosyal medya üzerinden eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’yi kana bulayan terör saldırılarının ardından Sadiq Khan’ı Twitter üzerinden eleştirdi.

Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan, “Mesajın bize zarar vermek ve hayat tarzımızı ortadan kaldırmaya çalışanlara: Başarılı olamayacaksınız, bizi bölemeyeceksiniz, teröristler bizi sindiremeyecek” dedi.



Khan'ın teröre karşı tetikte olma gerekliliğini vurguladığı açıklamasını içeren 22 Eylül tarihli The Independent haberini paylaşan Trump, tweet'inde şu ifadeler yer verdi: “Benimle dalga geçiyorsun. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, terör saldırıları büyük şehirde yaşamanın bir parçası diyor.”

Sadiq Khan, The Evening Standart gazetesinin internet sitesinde yayınlanan konuşmasında, bu ifadenin “terörü normalleştiren bir açıklama olmadığını” şöyle aktarmıştı:

“Bu tetikte olmak, toplumlarla bağlantı halinde bir polis gücüne sahip olmak anlamına geliyor. Bu güvenlik güçlerinin hazır olması demek, bu ayrıca fikir ve en iyi pratiklerin teatisi anlamına geliyor.”