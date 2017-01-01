Saldırıda ölen ve yaralananların isimleri

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da düzenlenen silahlı terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirdi 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. İşte saldırıda yaralananların son durumu ve hayatını kaybedenler

Reina’daki hain saldırıda yaşamını yitiren 39 kişiden en az 15’inin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Yaralananlara ilişkin son açıklamayı ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine gelerek yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptı. Akdağ “Hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4’ünün durumu oldukça ciddi” dedi.

PEKİ HANGİ HASTANEDE KAÇ YARALI VAR?

Ajanslardan derlenen bilgilere göre 65 yaralı; Şişli Etfal, Okmeydanı, Çapa, Haseki, Vakıf Gureba hastaneleri başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Bölgedeki 10 hastanede yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Alçak saldırıda ölenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. İşte kimliği tespit edilenler

-Polis memuru Burak Yıldız

-Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak

-Turizmci Ayhan Arık

YARALILARIN İSİMLERİ

-Lütfü Uyanık (Şişli Etfal’de yatıyor)