Bugünkü YENİÇAĞ »

Saldırıdan böyle kurtuldular!

»
Saldırıdan böyle kurtuldular!
İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da düzenlenen hain terör saldırısı sırasında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.

Saldırı sırasında gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Saldırı sırasında gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Saldırıdan böyle kurtuldular!Saldırıdan böyle kurtuldular!Gece kulübünde kaç kişi vardı?Gece kulübünde kaç kişi vardı?Reina'ya silahlı baskın: 39 Ölü!Reina'ya silahlı baskın: 39 Ölü!Ünlü gece kulübünden acı haberÜnlü gece kulübünden acı haberBaşkanlık gelince Zeki Müren de bizi görecek mi?Başkanlık gelince Zeki Müren de bizi görecek mi?Kahrolsun kötü yıllar!Kahrolsun kötü yıllar!Kaos yılıKaos yılı2017 'de hukuk, vicdan, huzur...2017 'de hukuk, vicdan, huzur...Siber saldırı altındayız!Siber saldırı altındayız!El Bab'daki 'Kahramanlık Destanı'El Bab'daki 'Kahramanlık Destanı'
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti