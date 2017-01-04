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Saldırıyı IŞİD mi yaptı?

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Saldırıyı IŞİD mi yaptı?
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, bir televizyon kanalında Ortaköy'deki alçak terör saldırısını değerlendirdi. Yarar, gece kulübü Reina'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının tarzının terör örgütü IŞİD'a uymadığını söyledi.

Reina saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yarar, "IŞİD'ın diğer ülkelere saldırıları rastgele, ancak Türkiye'de detaylıca saldırı yapılıyor. IŞİD'ın Türkiye'ye özgü noktaatışı saldırıları iç karışıklık uğraşlarını gösteriyor. IŞİD'ın kimin kurduğu ve eylemlerinin kime yaradığı İslamofobi'nin kime yaradığıyla aynıdır" dedi.

Reina saldırganının kesinlikle destek aldığını düşündüğünü ifade eden Yarar, "Ortaköy'deki saldırının tarzı IŞİD modellemesine uymuyor. Saldırgan 7 dakika boyunca içeride ve yürüyerek çıkıyor. Çıktığında polisle karşılaşmayacağını nereden biliyordu? İçerideki 50 tane korumanın silahsız olacağını, hiç gitmediğini mekanın giriş çıkışlarını nereden biliyordu? Mekanda kullandığı silahların oraya nasıl getirildiğinin de sorulması gerek" diye konuştu.

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