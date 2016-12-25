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Salih Uçan ayrılıyor mu?

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Salih Uçan ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de Advocaat'ın gözüne giremeyen Salih Uçan'a 3 Süper Lig ekibinden teklif geldi.

Teknik direktör Advocaat'ın gözüne giremeyen Salih Uçan'a, sezon sonuna kadar kiralık olarak Antalya'nın yanı sıraKonya ve Çaykur Rize'den teklif geldi. Hedefi yurtdışına gitmek olan genç oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sampdoria'nın da istediği kaydedildi. Salih'in menajerinin de genç futbolcunun sözleşmesine 4 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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