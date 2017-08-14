Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen 23 yaşındaki futbolcunun geleceği netleşiyor. Salih Uçan’a Süper Lig’den birçok takım talip olmuştu.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 23 yaşındaki Salih Uçan kiralık olarak gönderiliyor. Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan ancak orada da beklenen futbolu sahaya yansıtamayan Salih Uçan bu kez Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yolunda.

RIZA ÇALIMBAY İSTİYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Salih'in transferinin gerçekleşmesi için bizzat yönetimden talep ettiği belirtildi. Yeni sezona iddialı bir takım kuran Akdeniz ekibi, sarı lacivertli yönetimle her an anlaşabilir.

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