Bugünkü YENİÇAĞ »

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu!

»
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen 23 yaşındaki futbolcunun geleceği netleşiyor. Salih Uçan’a Süper Lig’den birçok takım talip olmuştu.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 23 yaşındaki Salih Uçan kiralık olarak gönderiliyor. Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan ancak orada da beklenen futbolu sahaya yansıtamayan Salih Uçan bu kez Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yolunda.

RIZA ÇALIMBAY İSTİYOR
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Salih'in transferinin gerçekleşmesi için bizzat yönetimden talep ettiği belirtildi. Yeni sezona iddialı bir takım kuran Akdeniz ekibi, sarı lacivertli yönetimle her an anlaşabilir.

.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu!Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu!Feghouli'nin bonservisi belli olduFeghouli'nin bonservisi belli olduArda Turan adım adım Galatasaray'aArda Turan adım adım Galatasaray'aTrabzon'da tüm stat asker selamı verdi!Trabzon'da tüm stat asker selamı verdi!Beşiktaş – Antalyaspor: 2-0 / Maç özetiBeşiktaş – Antalyaspor: 2-0 / Maç özetiTrabzonspor 2-1 Atiker Konyaspor / Maç özetiTrabzonspor 2-1 Atiker Konyaspor / Maç özetiFeghouli İstanbul'a böyle geldiFeghouli İstanbul'a böyle geldiŞennur Demir İtalya’da Şampiyon OlduŞennur Demir İtalya’da Şampiyon OlduMesut Özil'in yeni takımı belli olduMesut Özil'in yeni takımı belli olduYaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçtiYaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti