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Samir Nasri Antalyaspor'da!

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Samir Nasri Antalyaspor'da!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Manchester City'nin oyuncusu Samir Nasri ile 2 yıllığına anlaştı. Yarın Antalya'ya gelecek Samir Nasri, havalimanında taraftarlarca karşılanacak.

Antalyaspor, Manchester City'li futbolcu Samir Nasri ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu yarın saat 12.00'da Antalya'ya gelecek. Taraftarlar tarafından havalimanında karşılanacak Samir Nasri, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilenip transfer edemediği Samir Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı belirtildi. Fransız yıldızın Manchester City ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi. Nasri kariyerinde iki Premier League (2012-2014), 1 İngiltere Lig Kupası (2014), 1 U17 Avrupa Şampiyonluğu (2004), 1 İngiltere Süper Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan geçen sezon özel bir klinikte gördüğü tedavinin WADA tarafından yasaklı olması nedeniyle Nasri'yle özel bir sözleşme yapıldı. Kulübün hukukçuları Fransız yıldızın olası bir cezasında Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı bir sözleşme ortaya çıkardı. Samir Nasri'nin kullandığı tedavinin yasaklı olmasına rağmen 6 saatlik bir sürede 50 milimetreden az alındığında oyuncu yasaklı madde (doping) yapmamış sayıldığı iddia edildi.

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