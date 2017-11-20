Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşambagünü yapılacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00'de Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
21 Kasım Salı:
20.00 Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya)
20.00 Beşiktaş - Porto (Portekiz)
22.45 Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
22.45 Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.45 Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)
22.45 Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya)
22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
22.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya)
22 Kasım Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)
20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)
22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)
22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)
22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)
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