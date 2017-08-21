Şampiyonu döverek öldürdüler

Dünya şampiyonu vücutçu Andrey Drachev sokak kavgasında dövülerek öldürüldü. Saldırganın o anda olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu vücutçu Drachev, Rusya'da karıştığı bir sokak kavgasında hayatını kaybetti. Kameraya yansıyan görüntülerde; kavgaya dönüşen tartışmada Drachev'in bir adam tarafından acımasızca dövüldüğü görülüyor. Hareketsiz şekilde yatan Drachev'in yardımına kimsenin koşmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.