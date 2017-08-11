Samsun Valiliği'nden pankart açıklaması

Samsun Valiliği “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” pankartının stada alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

6 Ağustos’ta Samsun’da oynanan olaylı Türkiye Süper Kupası maçında Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelmişti. “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” sözlerini yer aldığı afiş stada alınmamıştı. Konuyla ilgili günler sonra açıklama yapan Valilik olayda kasıt bulunmadığını iddia etti. Rutin bir güvenlik uygulaması olduğunu belirten Valilik çeşitli mecralar üzerinden farklı yorumlarda bulunan vatandaşlar hakkında adli ve hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında önce çıkan bölün şu şekilde:

Samsun valiliği: Müsabakaya 24 saat kaldığı andan itibaren içeriğine bakılmaksızın hiçbir pankart stadyum içine alınmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada bahsi geçen 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' ibareli afişin içeri alınmaması ile ilgili herhangi bir kasıt söz konusu olmayıp, belirtilen şekilde işlem yürütülmüştür. Aksi hareket edenlerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, haklarında adli ve idari işlem yapılacaktır."