Bugünkü YENİÇAĞ »

Samsun Valiliği'nden pankart açıklaması

»
Samsun Valiliği'nden pankart açıklaması
Samsun Valiliği “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” pankartının stada alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

6 Ağustos’ta Samsun’da oynanan olaylı Türkiye Süper Kupası maçında Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelmişti. “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” sözlerini yer aldığı afiş stada alınmamıştı. Konuyla ilgili günler sonra açıklama yapan Valilik olayda kasıt bulunmadığını iddia etti. Rutin bir güvenlik uygulaması olduğunu belirten Valilik çeşitli mecralar üzerinden farklı yorumlarda bulunan vatandaşlar hakkında adli ve hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında önce çıkan bölün şu şekilde:

Samsun valiliği: Müsabakaya 24 saat kaldığı andan itibaren içeriğine bakılmaksızın hiçbir pankart stadyum içine alınmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada bahsi geçen 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' ibareli afişin içeri alınmaması ile ilgili herhangi bir kasıt söz konusu olmayıp, belirtilen şekilde işlem yürütülmüştür. Aksi hareket edenlerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, haklarında adli ve idari işlem yapılacaktır."

İlgili Haberler
"Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" pankartı stada alınmadı
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Samsun Valiliği'nden pankart açıklamasıSamsun Valiliği'nden pankart açıklamasıİzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandıİzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandıIŞİD'e para akmaya devam ediyorIŞİD'e para akmaya devam ediyorAtatürk'e bir saldırı dahaAtatürk'e bir saldırı dahaBakanlık'tan sürücülere uyarıBakanlık'tan sürücülere uyarıDevletin zirvesinden bayram tatili açıklamasıDevletin zirvesinden bayram tatili açıklamasıGökçek: Aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruzGökçek: Aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruzŞırnak'ta üs bölgesine saldırıŞırnak'ta üs bölgesine saldırıTRT bandrol ücreti cep yakıyorTRT bandrol ücreti cep yakıyorHDP eş başkanlarına PKK gözaltısıHDP eş başkanlarına PKK gözaltısı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti