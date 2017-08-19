Samsun'da denize çıplak giren Suriyeliyi linçten polis kurtardı

Samsun'un Atakum İlçesi'nde denize çıplak giren Suriyeliyi polis linçten kurtardı.

Samsunhaber'den Ekrem Bircan'ın haberine göre; Atakum sahilinde dün akşam yine denize çıplak giren Suriyeli krizi yaşandı.

Denize çırılçıplak giren Suriyeli adamı önce yine aynı mıntıkada denize giren çevredeki vatandaşlar fark etti. Gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kalan vatandaşlar çareyi polisi aramakta buldu.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Yaşanan bu manzara karşısında sahilde denize giren vatandaşlar Suriyeli adama saldırmak üzereyken polis duruma müdahale etti. Çıplak Suriyeli, polis aracına bindirilip, ifadesi alınmak üzere Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Olaya şahit olan vatandaşlar, “Bu kaçıncı vaka? Kendi memleketimizde denize giremiyoruz. Bunların amacı denize girmek değil. Kadınlarımıza kızlarımıza sarkıntılık yapmak ve tacizde bulunmak” diyerek isyan etti.