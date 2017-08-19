Bugünkü YENİÇAĞ »

Samsun'da denize çıplak giren Suriyeliyi linçten polis kurtardı

»
Samsun'da denize çıplak giren Suriyeliyi linçten polis kurtardı
Samsun'un Atakum İlçesi'nde denize çıplak giren Suriyeliyi polis linçten kurtardı.

Samsunhaber'den Ekrem Bircan'ın haberine göre; Atakum sahilinde dün akşam yine denize çıplak giren Suriyeli krizi yaşandı.

Denize çırılçıplak giren Suriyeli adamı önce yine aynı mıntıkada denize giren çevredeki vatandaşlar fark etti. Gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kalan vatandaşlar çareyi polisi aramakta buldu.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Yaşanan bu manzara karşısında sahilde denize giren vatandaşlar Suriyeli adama saldırmak üzereyken polis duruma müdahale etti. Çıplak Suriyeli, polis aracına bindirilip, ifadesi alınmak üzere Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Olaya şahit olan vatandaşlar, “Bu kaçıncı vaka? Kendi memleketimizde denize giremiyoruz. Bunların amacı denize girmek değil. Kadınlarımıza kızlarımıza sarkıntılık yapmak ve tacizde bulunmak” diyerek isyan etti.

İlgili Haberler
Suriyeliler Florya plajını işgal ettiSuriyeliler denizdeki kadını böyle taciz ettiSuriyeliler, Türk kızlarını taciz edip videoya çekti!Konya'da Suriyeliler birbirine girdi
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeliyi, Türk polisi kurtardı!Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeliyi, Türk polisi kurtardı!Adalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alacakŞehitlerin kanı yerde kalmadıŞehitlerin kanı yerde kalmadıYine Atatürk Anıtı'na saldırı!Yine Atatürk Anıtı'na saldırı!Samsun'da denize çıplak giren Suriyeliyi linçten polis kurtardıSamsun'da denize çıplak giren Suriyeliyi linçten polis kurtardıAnkara Emniyet Müdürü emekliliğini istediAnkara Emniyet Müdürü emekliliğini istediMehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyorMehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyorTakvim Gazetesi, İspanya'daki saldırıyı Neymar'a bağladıTakvim Gazetesi, İspanya'daki saldırıyı Neymar'a bağladıHatay'da özel harekat polisleri ve jandarmadan operasyon!Hatay'da özel harekat polisleri ve jandarmadan operasyon!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından önemli açıklamalar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti