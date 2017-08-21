Samsun’daki arazi gaspına bakanlık müdahil oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, Anadolu Tarım Meslek Lisesi arazisini kendi alanına geçirmesine ilişkin açılan davaya Milli Eğitim Bakanlığı müdahil oldu.

Samsun Atakum İlçesi’ndeki Anadolu Tarım Meslek Lisesi ani bir kararla yıkılmış, yerine cami yapılacağı açıklanmıştı. Ancak bölgenin hemen bitişiğinde 2 cami olması tepki çekmiş okul aile birliği ve bazı vatandaşlar belediyeye dava açmışlardı.

Dava sonucunda cami projesi iptal edildi. Ancak Samsun Belediyesi geri adım atmayarak bu sefer de araziyi “Kent Park” olarak kullanacağını duyurdu.

Yargı kararına rağmen arazinin bu şekilde kullanılamayacağını belirten vatandaşlar bir kez daha mahkemeye gittiler.

Defterdarlık ise Belediye hakkında suç duyurusunda bulunarak, arazinin belediyenin mülkü haline getirilmek istendiğine dikkat çekti.

YENİÇAĞ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemiz yazarlarından Batuhan Çolak’ın köşesine taşıdığı skandalda, okuyucumuz Mustafa Kemal Bektaş’ın mektubuna yer verilmişti. Samsun’daki skandal detaylarıyla anlatılmıştı.

Haberden sonra okuyucumuz Bektaş’a Bimer’den gelen cevaba göre, Bakanlık da davaya müdahil olarak belediyeden şikayetçi oldu.

İşte o cevap:

“İlimiz Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi 420 ada 1 ve 2. parsel üzerinde bulunan ve daha önce üzerinde Anadolu tarım Meslek Lisesi bulunan taşınmaza ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar uygulamasına ilişkin 1701047613 sayılı BİMER başvurunuz alınmıştır.

Taşınmaza ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 14/02/2017 tarihli 62 sayılı kararı ile çevre düzenleme plan değişikliği, aynı tarihli 63 sayılı kararı ile Kent Park kullanım alanına yönelik imar değişikliği yapılmıştır. Tarafımızca Belediye tarafından yapılan imar değişikliğine 23/03/2017 tarihinde itiraz edilmiş olup, itirazımız 20/04/2017 tarih ve 1771 sayı yazı ile reddedilmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 14/02/2017 tarihli 62 ve 63 sayılı kararına karşı Okul Aile Birliği Başkanı, Samsun Defterdarlığı ve söz konusu karardan etkilen bir vatandaş daha dava açmış, açılan davalardan biri 10/07/2017 tarihinde Bakanlığımıza ihbar olmuş ve Bakanlığımız aracılığıyla davaya katılınmıştır. Bilgilerinize sunulur. “