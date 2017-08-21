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Samsung Galaxy Note'ta yeni tehlike

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Samsung Galaxy Note'ta yeni tehlike
Samsung'un Galaxy Note 7'de yaşadığı şimdi başka bir telefonla yeniden başına geldi

Daha önce Samsung Galaxy Note 7'de yaşanan pil problemi yüzünden aşırı ısınma sorunu yaşanmış, bazı cihazlar alev almıştı. 

Samsung tüm bu ürünleri topladığı ve para iadesi yaptığı gibi, pil sürecini de baştan aşağı yenilemek zorunda kaldı.

Samsung Galaxy S8'de gördük ki, şirket pil problemini çözdü. Zira Note 7'den sonra çıkan modelde böyle bir sorunla karşılaşılmadı. Ancak geçen haftadan bu yana daha eski bir modelde de aynı problem görülmeye başlandı.

2014 yılında tanıtılan Samsung Galaxy Note 4 akıllı telefonların pilinde de sorun yaşanıyor. Şirket, 10 bin adet Note 4 cihazı toplatma kararı aldı.

Yapılan açıklamalara göre, bu kez problem Samsung'dan kaynaklamıyor. Ancak sonuçta Samsung'un telefonu toplatılıyor. ABD'de AT&T adlı operatörün sattığı, elden geçirilmiş (refurbished) Galaxy Note 4'ler geri çağrılıyor. Tekrarlayan durumun Samsung markasına yönelik nasıl bir itibar kaybına sebep olacağı henüz bilinmiyor.

 

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