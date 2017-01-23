Bugünkü YENİÇAĞ »

Samsung'dan Note 7 açıklaması

»
Samsung'dan Note 7 açıklaması
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, aşırı ısınıp patlayarak teknoloji tarihinin en büyük fiyaskolarından birine yol açan akıllı telefonu Note 7'yle ilgili nihai soruşturma raporunu ilan etti.

Şirket yönetimince Güney Kore'de bu sabah düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan raporda, aşırı ısınma, alev alma veya patlamaların doğrudan doğruya bataryalardaki tasarım ve imalat hatalarından kaynaklandığı bildirildi. 

Bağımsız araştırma şirketlerinin de katılımıyla 30 bin batarya testi neticesinde hazırlanan rapora göre, Note 7 bataryaları olması gerekenden geniş tasarlandı ve elektrotlar arasında yeterli yalıtım önlemi alınmadı. Bataryaların sağ üst köşesinde deformasyon oluştu. Tedarik talebinin aniden yükseltilmesi sonucu imalat hızındaki aşırı artış da üretim sürecindeki temel sorunlardan biri olarak gösterildi.

Akıllı telefon piyasasında dünya lideri olan Samsung, telefonların patlaması nedeniyle Note 7 üretimini durdurmuş ve piyasadaki yaklaşık 2,5 milyon cihazı toplatmıştı. 

Şirketin 2016 yılı üçüncü çeyrek bilançosunda 3 milyar dolarlık bir gedik açan fiyaskonun toplam maliyetinin zaman içinde 10 milyar doları bulabileceğini öne sürülüyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Samsung'dan Note 7 açıklamasıSamsung'dan Note 7 açıklamasıTedarikçisine 1 milyar dolarlık dava açtıTedarikçisine 1 milyar dolarlık dava açtıTürk Telekom'un interneti çöktü!Türk Telekom'un interneti çöktü!Pokemon GO bir rekor daha kırdı!Pokemon GO bir rekor daha kırdı!Milli 3D Yazıcı Merkezi kuruluyorMilli 3D Yazıcı Merkezi kuruluyorGoogle'a Türk rakip "Geliyoo"Google'a Türk rakip "Geliyoo"Instagram'a 2 yeni özellik geliyor!Instagram'a 2 yeni özellik geliyor!Google, Titan projesine son verdiGoogle, Titan projesine son verdiBu tuzağa düşmeyin!Bu tuzağa düşmeyin!Adli veri bankası nedir?Adli veri bankası nedir?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti