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Samsung'un patronu rüşvet davasından hapse girebilir

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Samsung'un patronu rüşvet davasından hapse girebilir
Samsung Electronics'in varisi ve Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong için rüşvet davasında 12 yıl hapis isteniyor

Şirketin eski başkanının da dahil olduğu rüşvet skandalı giderek büyüyor. Mahkemenin hüküm öncesi yaptığı son duruşmada, savcılar 12 yıl ceza istediler. Lee ve altındaki yöneticiler, dava boyunca mahkemeye yalan söyledikleri için suçlanıyorlar.

Lee Jae-yong, babası Lee Kun-hee 2014 yılındaki bir kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılmasından sonra, şirketin fiilî patronu konumunu almıştı.

İDDİALARA GÖRE HÜKÜMETE YAKLAŞMAK İSTEDİ

İddialara göre Samsung, Güney Kore'nin eski başkanı Park Geun-hye'nin yakın arkadaşı Choi Soobn-shil'e kızının binicilik kariyerini desteklemek için vakıf fonları olarak gizlenen 30 milyon dolar rüşvet ödedi. Park, geçen yıl konuyla ilgili suçlanırken, Choi de tutuklu olarak yargılanıyor.
 

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Konuyla ilgili görevlendirilen özel savcılar, Samsung Electronics Başkan Yardımcısının da bu anlaşmadan haberdar olduğunu ya da teknoloji devindeki kontrolünü artıracak olan tartışmalı bir birleşme için hükümet desteği kazanmak amacıyla bu rüşvet düzenini kurmakta payı olduğunu iddia ediyorlar.

Şubatta tutuklanan Lee, her fırsatta suçlamaları reddederken, paranın kamu yararı ve sporu desteklemek için harcandığını belirtti. Samsung'un geçen yılın aralık ayından bu mayısa kadar yıllık yönetici değişimi de bu yüzden ertelendi. Savcılar, şirketin üç yöneticisi için 10 yıl, bir başka yönetici için de 7 yıl hapis istedi.


 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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