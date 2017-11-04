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Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu'dan anlamlı hareket

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Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu'dan anlamlı hareket
Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu, Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gitti.

Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu, Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gitti.

Hakkari'nin  Şemdinli ilçesinde  PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmadaşehit düşen sözleşmeli er Erhan Karaca dün toprağa verildi.

TAKIM OTOBÜSÜNÜ YOLDAN ÇEVİRDİ

Şehit cenazesine katılanlar arasında  Samsunspor'un teknik kadrosu ve futbolcular da vardı.  Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu'nun  Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gittiği öğrenildi.

TARAFTARLAR TAKDİRLE KARŞILADI

Samsunspor'un taraftar platformları Engin İpekoğlu'nun bu davranışını överken cenazeye katılan futbolcuların fotoğrafını da paylaştı. İpekoğlu ve Samsunsporlu futbolcular şehidi son yolculuğuna uğurladıktan sonra  Bolu'ya hareket etti.

Futbolcular cenazede böyle görüntülendi;

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samsunspor-un-hocasi-takim-otobusunu-yoldan-10206802_908_m.jpg

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