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Sanal harcama 70 Milyar TL!

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Sanal harcama 70 Milyar TL!
İnternetten yapılan ödeme tutarı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 24,6 artışla 68,9 milyar lira oldu. Yurt içi ve dışında yerli kartlarla ödeme işlemi başına tutar yüzde 6’lık yükseliş gerçekleştirdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl yerli kartlarla 256,5 milyonu yurt içinde, 50,4 milyonu da yurt dışında olmak üzere toplam 306,9 milyon adet işlem gerçekleşti. Yerli kartlarla yurt içi ve dışında internet üzerinden yapılan işlem sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 17,6 arttı.

2015 yılında işlem sayısı 260,9 milyon düzeyindeydi. İnternette, yerli kartlarla işlemlerin tutarı ise yurt içinde 63 milyar 479 lira, yurt dışında 5 milyar 405 lira, toplamda ise 68 milyar 884 milyon liraya yükseldi. Yerli kartlarla yurt içi ve dışında internet üzerinden işlem tutarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,6 artış gösterdi. 2015’te işlem tutarı 55 milyar 284 milyon liraydı. Son 5 yılda yerli kartlarla yurt içi ve dışında yapılan işlem sayısı yüzde 109,8, işlem tutarı ise yüzde 177,9 artışa işaret etti.

İşlem başına tutar 212 liradan 225 liraya yükseldi .Yurt içi ve dışında yerli kartlarla ödeme işlemi başına tutar ise geçen yıl 225 lirayı buldu. 2015’te 212 lira olan işlem başına tutar, geçen yıl yüzde 6 artış gösterdi. Yerli kartların yurt içi kullanımında 248 lira olan işlem başına tutar, yurt dışı kullanımında ise 107 liraya geriledi.İnternette
yurt içi ve dışında yerli kartlarla ödeme işlemi başına tutar, 2012’de 170 lira, 2013’te 179 lira ve 2014 yılında 187
lira olarak gerçekleşmişti.

Yabancı kartlarla internet üzerinden yurt içinde 7,5 milyon işlemde 4 milyar 890 milyon liralık harcama yapıldı. Buna göre, yabancı kartlarla yurt içinde işlem başına tutar 651 lira olarak gerçekleşti.

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