Sanayi Bakanı'ndan Tarkan'a cevap geldi!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ünlü sanatçı Tarkan'ın zeytinlik tepkisi üzerine, "Tarkan’ın zeytinlikleri mi varmış, ne yapacakmış zeytinlikleri? Tarkan’ın şarkılarını seviyoruz. Tarkan şarkılarını söylesin" dedi.

Megastar Tarkan zeytinlik alanların imara ve sanayi tesislerine açılmasına tepki göstererek Twitter üzerinden bir mesaj yayımlamıştı.

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre; Tarkan’ın bu mesajı üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den cevap geldi. Üretim Reform Paketi ile ilgili TBMM Sanayi Komisyonu'ndaki görüşmelerde milletvekillerinin Tarkan'ın da düzenlemeye karşı çıktığını anımsatması üzerine Özlü, “Tarkan'ın ne işi var, Tarkan'ı niye karıştırıyorsunuz” dedi. Özlü, “Tarkan'ın zeytinlikleri mi varmış, ne yapacakmış zeytinlikleri? Tarkan'ın şarkılarını seviyoruz. Tarkan şarkılarını söylesin” dedi.