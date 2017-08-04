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Sanayi Bakanlığı'nda 59 gözaltı!

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Sanayi Bakanlığı'nda 59 gözaltı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 50'si eski, 59 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediliyor.

Bu kapsamda Ankara merkezli 20 ilde başlatılan operasyonlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilirken, gözaltı işlemleri sabah saatleri itibariyle başladı.

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