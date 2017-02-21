Sancaklı o olaydan sonra ilk kez Meclis'te

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybetmesi sonrasında ilk kez MHP TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Sancaklı burada taziyeleri kabul etti.

MHP milletvekkili Saffet Sancaklı, TBMM'deki anayasa değişiklik paketi oylamaları sırasında eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişimi haberini alıp İstanbul'a gitmişiti. Sancaklı, yoğun bakım servisine alınan eşinin 19 gün sonra 1 Şubat'ta hayatını kaybetti. Sancaklı olaydan sonra ilk kez Meclise geldi. Partisinin grup toplantısına katılan Sancaklı burada taziyeleri de kabul etti.