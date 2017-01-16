Sancaklı'nın intihar girişimini güvenlik görevlisi anlattı

MHP’li Saffet Sancaklı’nın, intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı’nın tedavisi sürüyor. Güvenlik görevlisi ifadesinde o anları anlattı.

Güvenlik görevlisi, "Hülya Sancaklı'nın oğlu Mert, arayıp annesiyle telefonla konuştuğunu ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarın yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdim. Hülya Hanım'la göz göze geldik. Bu sırada Hülya Hanım, 'Beni yalnız bırakın' diye bağırdı. Sonra evin havuz gören tarafına doğru giderek silahı ateşledi" diye konuştu.

GÜVENLİK DURDURAMADI

Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiği ifadede olayı şöyle anlattı:

"Hülya Sancaklı'nın oğlu Mert, arayıp annesiyle telefonla konuştuğunu ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarın yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdim. Hülya Hanım'la göz göze geldik.

"Bu sırada Hülya Hanım, 'Beni yalnız bırakın' diye bağırdı. Sonra evin havuz gören tarafına doğru giderek silahı ateşledi. Kanlar içinde görünce telsizle yardım istedim. Sitenin ambulansı geldi, hastaneye götürdük. Saffet Bey’e bilgi verdik."