"Sandık kurulan yerde yeni devlet de kurulur"

Ahi Evrân Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Erkmen, Kerkük Vilayet Meclisi'nin Barzani'nin gerçekleştireceği referanduma dahil olma yönünde verdiği kararın sürecin bir parçası olduğunu söyledi.

Salim Yavaşoğlu / Yeniçağ

Irak ve Suriye'yi kan gölüne çeviren IŞİD'in ardından Musul'da finali Barzani yapmaya hazırlanıyor. Ahi Evrân Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Serhat Erkmen, Kerkük Vilayet Meclisi'nin peşmerge başı Barzani'nin gerçekleştireceği referanduma dahil olma yönünde verdiği kararın sürecin bir parçası olduğunu söyledi. Erkmen, "Bu referandum sadece belli bir bölgeyi ilgilendirmiyor. Irak anayasasına tartışmalı bölgeler olarak geçen bölgelere de sandık kurulacak. Sandık kurulan yere devlet de kurulur. Sadece karşı çıkmak da yetmiyor" dedi.

Barzani'nin sınırlarını genişletme çabasının başından beri olduğunu ifade eden Erkmen, şöyle konuştu: "Kerkük'e kadar uzanacağı zaten bu referandum yapılır mı, yapılmaz mı yönünde ki tartışmalarda ortaya çıktı. Barzani referandumu yapacağım dedikten sonra hedefi zaten sınırlarını genişletmekti. Burada önemli olan Barzani sadece kendi bölgesinde referandum yapmayacak. Irak anayasasının tartışmalı bölgeler olarak gördüğü yerlerde de sandık kuracak ve referandum yapacak. Bu, işte sınırları genişletmek anlamına geliyor. Referandumdan büyük oranda evet çıkması olası. Bu hemen bir devlet kurulması anlamına gelmiyor ama dediği gibi sandığın kuruldu yerde devlet de kurulur sonucu çıkabilir."



Serhat Erkmen, Barzani'nin KDP'sinin gerçekleştirmek istediği referanduma Talabani'nin başkanlığını yaptığı Kürdistan Yurt Severler Birliği'nin karşı olmadığını belirterek, Goran hareketinin de temelde karşı olmadığını aktardı. Erkmen, "Goran içindeki bazı gruplar karşı çıkıyor ama referandumun yapılmasına ya da bağımsızlık ilanına karşı çıkmıyorlar. Sadece gündemde başka konular var. Başka sorunlar varken daha sonra olsun anlamına gelebilecek sesler var. KYB Başkanı Talabani ise Kerkük için, 'Kürtlerin Kudüs'ü Kerkük'tür' demişti. Kerkük vilayet meclisi zaten onların elinde. Farklı bir sonuç çıkmazdı" diye konuştu.



Referandumun sadece Barzani'nin kendi bölgesi; Dahok, Süleymaniye ve Erbil'de olmayacağını, işin içine aynı zamanda Kerkük, Musul, Diala, Selahaddin gibi tartışmalı bölgelerin de girdiğinin altını çizen Erkmen, bundan sonra Kerkük'te gergin bir sürecin başlayacağına da dikkat çekti.



Kerkük'ün referanduma dahil olmasının sürpriz olmadığını aktaran Erkmen, siyasi ve ekonomik açıdan beklenen bir sonuç olduğunu bildirdi. Erkmen şunları kaydetti: "Sonuçta diğer Kürt gruplar da karşı değil. Ancak verilen tepkiler olmadı Türkiye tarafından. Yani referandumun yapılıp yapılmayacağı tartışmalarının başladığı günden bu yana yaptırımlar konusunda bile sert tavırlar çıkmayınca o zaman bu sonuç da beraberinde geldi. İç politikada savaş sebebi sayılsın ya da ona verilen cevaplarla bir anlamda konu yeterince gündemde tutulamadı. Sonuçta Kerkük de referanduma dahil oldu. Öte yandan İran var tabi. İran açıktan yüksek sesle söyledi karşı olduğunu."