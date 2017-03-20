Sandıklar yasakların gölgesinde kuruluyor!

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişiklik teklifinin oylanacağı 16 Nisan referandumunda “Evet” için tüm devlet imkanları seferber edilirken “Hayır”a yönelik baskı ve yasaklar artıyor.

Fatih Erboz / Yeniçağ



AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişiklik teklifinin oylanacağı 16 Nisan referandumunda “Evet” için tüm devlet imkanları seferber edilirken “Hayır”a yönelik baskı ve yasaklar artıyor. CHP’nin hazırladığı son raporda, referandum çalışmaları sırasında, gözaltına almak da dahil, çok sayıda müdahaleyle karşılaşıldığı belirtildi.

Açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, çadır kurma, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklere yurt genelinde son 10 ayda çok sayıda yasak getirildi. En son İzmir’de ve İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen mitingler yasaklandı.

CHP’ye Türkiye genelinde getirilen bazı yasaklar şunlar: CHP İstanbul İl Başkanlığı, 4 Şubat’ta Zeytinburnu’daki 12 bin 500 kişilik Abdi İpekçi Spor Salonu’nda etkinlik yapmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Boş olduğu söylenen salon, resmi başvuru yapılınca “Antrenman var” denilerek verilmedi. 5 Şubat’ta da Bakırköy’deki 22 bin 500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu için AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden izin çıkmadı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Samsun’da yapacağı etkinliklerde AKP’li belediyeler çeşitli bahanelerle salon vermedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin 16 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Yeni Ekonomi’deki Liderlik konuşması rektörlük tarafından engellendi. Aynı şekilde Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’ın Bilgi Üniversitesi’nde yapacağı “Kadın’a Şiddet’e Hayır” konferansı da üniversite yönetimi tarafından iptal edildi.

Yasaklardan MHP de payını aldı. “Milliyetçiler Hayır Diyor Platformu” adına “Hayır” kampanyası yürüten MHP Genel Başkan Adayları Ümit Özdağ, Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın da salon bulmakta zorlanıyor. 11 Şubat’ta Akşener’in toplantı yapacağı salona otel yönetimi son dakikada izin vermedi, etkinliği engellemek için de elektrikleri kesti. Akşener, cep telefonlarının aydınlattığı salonda konuştu.