Sanıklar ve şehit yakınları birbirine girdi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, sürdürülen FETÖ davasında daha önce savunmasını yapmayan eski Tuğgeneral Gökan Şahin Sönmezateş savunma yaptı. Savunma sırasında müştekilerle sanıklar arasında tartışma yaşandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada daha önce savunmasını yapmayan eski Tuğgeneral Gökan Şahin Sönmezateş savunma yaptı.

Muğla ve Ankara'da yargılandığı davalarda duruşma salonunda kendilerine yönelik hakaret edilmesine mahkeme ve savcıların göz yumduğunu ileri süren Sönmezateş, "Bize sürekli küfür ediliyor" dedi.

Tepki çeken açıklamaların ardından müştekilerden biri Sönmezateş'e bağırdı. Bu söze karşılık sanıklardan biri, "Kes sesini" karşılığını verdi. Sanığın bu tepkisi üzerine müşteki sıralarında oturanlar ayağa kalkarak, sanıklara yönelik sinkaflı sözler söyledi. Sanıkların da karşılık vermesi üzerine bir anda salon karıştı. Mahkeme başkanının talimatıyla küfür eden müşteki yakınları ile ayağa kalkarak karşılık veren sanıklar salondan çıkartıldı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sessizliği sağlamasının ardından Sönmezateş'in savunmasına devam edildi.