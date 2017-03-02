'Sanki iki ayrı millete bölündük'

MHP Genel Başkan adayı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Adıyaman Barosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Anayasa Değişikliği Konulu Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Özdağ, konferans öncesinde Adıyaman Barosu'nu ziyaret etti ve başta Baro Başkanı Mustafa Köroğlu olmak üzere yetkilileri ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Özdağ, "Hayır" kampanyası kapsamında Adıyaman esnafını gezerek dertlerini dinledi, vatandaşlarla da sohbet etti. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "referandum" toplantısında konuşan Özdağ, yeni anayasanın bir dayatma ile çıkarıldığını vurgulayarak, sistemin gelmesi durumunda Türkiye'nin yeni bir 12 Eylül dönemine sürükleneceğini vurguladı.



Özdağ, "Benim burada size bu konuşmayı yapmam hiç de kolay olmadı. Bundan sonra 17 il daha dolaşacağım ve bu illerde yapacağım konuşmaların da hiç kolay olmayacağını biliyorum. Ben Gaziantep Milletvekili'yim. Gaziantep'te konuşacak salon bulamıyorum. Beni ve benim gibi düşünenleri davet etme cesaretini gösteren sadece iki televizyon kanalı kaldı. Bunun dışında davet eden yapımcılar programlarını o gece iptal ettiklerini, beni davet ettikleri takdirde kendileri de programa çıkmamak gibi bir adım atmak zorunda kalıyorlar.



Bugün Türkiye 16 Nisan'a ülkemizin kaderiyle ilgili bir anayasa, neredeyse bir rejim değişikliğine varacak sistem değişikliği tercihini Türk halkı yapmak durumundayken, olağanüstü anti-demokratik koşullarda ve bir baskı yönetimi altında tercih yapmaya zorlanıyor. Bu tercihini ortaya koyacak olan seçmen milletimiz bir taraftan da iktidar tarafından evet cephesi ve hayır safları adı altında, sanki iki ayrı millete bölünüyor. Oysa Türkiye'nin en büyük gücü milli birliğidir. Siyasal rejimimizin parlamenter demokrasi mi yoksa bir tek adam rejimi mi olacağına karar vereceğimiz bu referandumda hayır diyenler de evet diyenler de bu milletin evlatlarıdır. Ben bütün konuşmalarımda sadece referandumdan hayır sonucunun çıkması ve parlamenter demokrasinin devam etmesi için konuşmuyorum, sadece bunun için mücadele etmiyorum."



15 Temmuz'daki desteğin unutularak toplumun ayrıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Özdağ, "Ülkenin her zaman olduğundan daha fazla milli birliğe ihtiyacı var. AKP'nin bir şeyi iyi bilmesi lazım. Yüzde 49'la gelmesine rağmen, 15 Temmuz gecesi yüzde 100'ün desteğiyle kaldı. Yüzde 49'un desteğiyle orada kalmadın. Tüm vatandaşların desteği arkasındaydı, demokrasinin yanındaydı. Bu destek kendisini TBMM'de, FETÖ'cülerin bombaladığı Meclis'te ifade etti" ifadelerini kullandı.