Şanlıurfa şehidi gözyaşları ile uğurlandı

Şanlıurfa’da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru gözyaşları ile uğurlandı. Törende şehidit yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı.

Şanlıurfa’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bu sabah tören düzenlendi. Törene polis memurunun kardeşi Seyfi ile birlikte dayısı Mevlüt Erol, Şanlıurfa’daki kamu kurum ve kuruluş görevlileri ile birlikte mesai arkadaşları katıldı. Polis memurunun cenaze töreninde şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.