Şanlıurfa'da patlama!

Şanlıurfa'da hakim ve savcı lojmanlarının yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.Saldırıda, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile mahalle bekçisi İbrahim Kete yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Yenişehir Mahallesi’nde hakim, savcı ve zabıt katipleri ile emniyet mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi’nin bulunduğu sokağa, akşam saatlerinde PKK’lı bir terörist tarafından park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan, kulakları sağır eden patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alıp, ikinci bir patlamaya karşın vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıda 15 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi ise sesin şiddetiyle şoka girip işitme kaybı yaşadı.

ZABIT KATİBİNİN OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırının hemen ardından ilçedeki izinli sağlık personelleri, göreve çağrıldı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan babası adliyede zabıt katibi olduğu belirtilen Ahmet Oktay Günak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Patlama nedeniyle işitme kaybı yaşayan kişilere ise sağlık merkezlerinde ayakta müdahale edildi.

YAVRU KEDİYİ BESLERKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba Mustafa Günak (36), saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Terör saldırısının meydana geldiği Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'nde uzun süredir oturduğunu anlatan Günak, yaklaşık 12 yıldır katip olarak görev yaptığı ilçede çok samimi dostluklar kurduklarını söyledi.

Üç çocuğundan en büyüğü olan Ahmet'in bir aydır sitedeki yavru kediyi beslediğini anlatan Günak, akşam yemeğinin hemen ardından oğlunun kediye mama vermek için evden çıktığını ifade etti.

Zemin katta oturduklarını ve oğlunun apartman boşluğundayken meydana gelen patlamada şehit olduğunu kaydeden Günak, şöyle devam etti: "Oğlumun da yanımızda olduğu akşam yemeğini ailecek yedik. 'Babacığım lojmandaki yavru kediye sütlü ekmek götüreceğim' dedi. Ben de 'götür oğlum' dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken patlama oldu, bir daha eve gelemedi. Koridorda üstüne biraz taş falan yığılmıştı. Ben de koridora girerken ilk başta göremedim sonra ışıklar biraz aydınlanınca gördüm. Baktım ki oğlum şehit olmuştu. Lojmanın tam ortasındaydı. Benim oğlum şehit oldu. Vatanımız sağ olsun."

Günak, biri 6, diğeri 4 yaşında iki oğlu daha bulunduğunu ve patlamada ailenin diğer üyelerinde herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti. Herkesle kolayca iletişim kurabilen bir yapıda olan oğlunun mahalledekiler ve okul arkadaşları tarafından çok sevildiğini aktaran Günak, çocuğunun özellikle sitedeki polis ve bekçilerle samimiyeti bulunduğunu ve onları çok sevdiğini dile getirdi.

Günak, "Oğlum dışarıda gezmeyi çok severdi. Sürekli polis ve bekçilerin yanına giderdi. Akşamları genelde onlarla sohbet ediyordu" dedi.

MAHALLE BEKÇİSİNİN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısının ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Enkazda yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Viranşehir ilçemizde adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete'nin cansız bedenine ulaşılmıştır."

VALİ TUNA: TERÖRİST 18-20 YAŞLARINDA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalı araçla saldırı düzenlenen Viranşehir İlçesi’ne geldi. Kaymakam Ömer Çimşit ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Tuna, güvenlik güçlerinden saldırıyla ilgili bilgi aldı. Vali Tuna, daha sonra Viranşehir Devlet Hastanesi’ne geçip acil serviste tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Vali Güngör Azim Tuna, saldırıyla ilgili olarak, 18- 20 yaşlarındaki teröristin aracı park ettikten sonra uzaktan kumandayla patlattığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’yı telefonla arayarak saldırıya ilişkin bilgi aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının hemen ardından bölgeyi çembere alan polis, PKK’lı teröristin yakalanması için operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, bazı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı. Saldırıya ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.