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Saray'da kritik toplantı başladı

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Saray'da kritik toplantı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kritik Bakanlar Kurulu toplandı.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 11.30'da toplandı.

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