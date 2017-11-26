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Sarhoş elçilik görevlisinden 'Savaş çıkarırım' tehdidi

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Sarhoş elçilik görevlisinden 'Savaş çıkarırım' tehdidi
Ankara’da alkol alıp trafiğe çıkan ve kazaya neden olan Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi, polislere zor anlar yaşatırken 'Savaş çıkarırım' tehditleri savurdu.

Ankara'da Etiyopya Büyükelçiliği çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi alkollü kulşlandığı aracı ile Çankaya'da iki kazaya karıştı.

Olay yerine sevk edilen polislere zorluk çıkaran ve alkol testini kabul etmeyen sarhoş büyükelçilik çalışanı çevredeki vatandaşların aktardığına göre, "Savaş çıkarırım" tehditleri savurdu.

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