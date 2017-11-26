Sarhoş elçilik görevlisinden 'Savaş çıkarırım' tehdidi

Ankara’da alkol alıp trafiğe çıkan ve kazaya neden olan Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi, polislere zor anlar yaşatırken 'Savaş çıkarırım' tehditleri savurdu.