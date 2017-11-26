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Sarhoş elçilik görevlisinden 'Savaş çıkarırım' tehdidi
Sarhoş elçilik görevlisinden 'Savaş çıkarırım' tehdidi
Ankara’da alkol alıp trafiğe çıkan ve kazaya neden olan Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi, polislere zor anlar yaşatırken 'Savaş çıkarırım' tehditleri savurdu.
26 Kasım 2017 Pazar 10:54
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