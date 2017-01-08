Sarıkamış'ta ingiliz bayraklı bir bakan!

Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüşte İngiliz bayraklı bakan skandalı yaşandı. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan etkinliğe İngiltere bayraklı mont ile katıldı.

Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen 102.yılında Sarıkamış Harekatı etkinliğinde büyük bir skandal yaşandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan törene İngiliz bayraklı mont ile katıldı. Bakan, protokolde ve yürüyüşte montu üzerinden çıkarmadı. Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine damga vuran skandal sosyal medyadan büyük tepki gördü. Sarıkamış tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşandığı vurgulandı. İşte tarihi skandaldan kareler: