Bugünkü YENİÇAĞ »

Sarıkamış'ta ingiliz bayraklı bir bakan!

»
Sarıkamış'ta ingiliz bayraklı bir bakan!
Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüşte İngiliz bayraklı bakan skandalı yaşandı. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan etkinliğe İngiltere bayraklı mont ile katıldı.

Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen 102.yılında Sarıkamış Harekatı etkinliğinde büyük bir skandal yaşandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan törene İngiliz bayraklı mont ile katıldı.

Bakan, protokolde ve yürüyüşte montu üzerinden çıkarmadı.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine damga vuran skandal sosyal medyadan büyük tepki gördü. Sarıkamış tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşandığı vurgulandı.

İşte tarihi skandaldan kareler:

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 4
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Sarıkamış'ta ingiliz bayraklı bir bakan!Sarıkamış'ta ingiliz bayraklı bir bakan!İstanbul'da okullar tatil mi?İstanbul'da okullar tatil mi?İstanbul'da kar tatili olacak mı?İstanbul'da kar tatili olacak mı?O gecekondulara tapu verilecekO gecekondulara tapu verilecekGizemli kazı 1.5 aydır bitmediGizemli kazı 1.5 aydır bitmediİDO'dan sefer iptaliİDO'dan sefer iptaliDev operasyon... Gabar kıskaca alındı!Dev operasyon... Gabar kıskaca alındı!İç hat seferlerinin tamamı iptalİç hat seferlerinin tamamı iptalByLockçuyu savunan avukat da Bylockçu çıktıByLockçuyu savunan avukat da Bylockçu çıktı3 'hata'ya TV kapatılabilecek3 'hata'ya TV kapatılabilecek
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti