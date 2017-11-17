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Sarıyer'de polise ateş açıldı

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Sarıyer'de polise ateş açıldı
İstanbul Sarıyer’de polisin dur ihtarına uymayarak çalıntı kamyonetle kaçan şahıs, polis tarafından ateş açılarak yakalandı. Bacağından yaralanan şahıs gözaltına alındı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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