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Şarjı en uzun giden telefonlar

Şarjı en uzun giden telefonlar 1
Expert Reviews isimli site telefonları uçuş moduna alıp, 170cd/m2 sabit ekran parlaklığında sürekli video ve ses testi yaparak hangi telefonun şarjının ne kadar dayandığını hesapladı ve bir sıralama yaptı. İşte sonuçlar.
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Yeni Çağ Gazetesi
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