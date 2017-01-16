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Şarkı söylerken aksan sorunu

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Şarkı söylerken aksan sorunu

TV 8’in “O Ses Türkiye” adlı yarışmasında sona yaklaşılıyor. Bu yıl, son elemelere kalanlar arasında çok sayıda yurt dışından katılımcı da var. Bunlardan bazılarının finale kadar gidebileceğini söyleyebiliriz. Elemelerin bu aşamasında jüri üyeleri bir yarışmacıyı diğerine tercih etmek için gerekçe bulmakta oldukça zorlanıyor. Seçimi, genellikle küçük nüanslar belirliyor. Yabancı dilde şarkı seslendiren bir Türk yarışmacı için jüriden Gökhan Özoğuz, şu ifadeyi kullandı: “Her şey çok iyiydi. Sadece İngilizce aksanın nedeniyle seni elemek zorunda kaldık.” Burada bir çelişki var. İran’dan ya da Türk Cumhuriyetleri’nden katılan yarışmacılar da Türkçe şarkıları seslendiriyorlar. Azerbaycanlı yarışmacıların büyük bir bölümünde bile o aksan sorunu görülüyor. Bu, dilin doğasında var. Gökhan’ın gerekçesiyle, hiç- bir yabancı yarışmacının bir üst tura geçememesi gerekir. Jüri daha inandırıcı gerekçeler bulmalı

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