Sarmaşık, FTÖ'nün dolarları ve Ali Suavi

Artık herkes biliyor, FTÖ'nün ileri gelenlerine F, C, J serisinden 1 dolarlar verilmiş ve iddiaya göre bu dolarlar Fethullah Gülen tarafından okunmuşlar...

Kontrgerilla Örgütünü ifşa etmesiyle ünlenen ve kendisine "Atatürk'ün Yarbayı" diyen 92 yaşındaki emekli asker ve yazar Talat Turhan, bu 1 dolarların izine düşmüş... HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde çıkan "FTÖ yapılanması İlluminati ve Opus Dei'ye benziyor" sözleri ile Uğur Mumcu'nun yıllar önce bir TV programında FETÖ ve Opus Dei benzerliğine dikkati çekmesi, Talat Turhan'ı birikim ve araştırmalarıyla bu bağlamda daha da derinliğine bir soruşturmaya sevk etmiş, ortaya "Sarmaşık/FETÖ'nün Dolarları" adlı kitap çıkmış (Nergiz Yayınları).

Tapınak Şövalyeleri, Gül-Haç Kardeşliği, Masonluk, Mormon Tarikatı, Bilderberg, CFR, Evangelistler, Mont Pelerin Örgütü, Bohemian Club gibi yapılanmalar hakkında geniş bilgi veriyor Talat Turhan, bunlar öğrenilince anlamak daha kolay oluyor olup biteni.

Ve o 1 dolardaki Masonik simgeler... Onlar da anlatılıyor bu kitapta ayrıntısıyla. Ve o piramidin üstündeki göz, "Lucifer" yani "Ulu göz", her şeyi gören göz ve o gözün arkasındakiler...

Kitaptan ilginç bulduğum bir iki bilgiyi de dikkatinize sunmak isterim:

-Said Nursi risalelerinde Müslümanların ABD'ye dost olması gerektiğini söylüyor.

-Nur Tarikatı, Fethullah Gülen aracılığı ile küreselleşmiştir.

-Son yıllarda Bilderberg toplantısına katılan Türk siyasetçiler, bunlardan iki ünlü isim dikkati çekiyor: Selin Sayek Böke ve İlhan Kesici... CHP'li her ikisi de ne yazık ki...

-Mont Pelerin Örgütü'nün tek Türk üyesi, Atatürk düşmanı, liberal Prof. Atilla Yayla.

Ali Suavi'nin Düşünce Yapısı/Yıldız Sarayı Baskını

İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapmış ve değerli eserlere imza atmış bir yazardır Azerbaycanlı Dr. Nazile Abbaslı...

O'nun bir kitabını tanıtmak istiyorum. Yeni bir kitap değil ama Türk Tarihi ve Türkçülük Tarihi bakımından öneminden dolayı mutlaka okunması gerekli olan bir yapıt...

Bilge Karınca Yayınları'nca yayımlanmış bu kitap, adı: "Ali Suavi'nin Düşünce Yapısı/Yıldız Sarayı Baskını"...

Ali Suavi bilindiği gibi, Türkçü-Devrimci-Köktenci bir Osmanlı aydını... Bizim aydınımız ve halkımız onu daha çok Çırağan Baskını ile bilir ve anar. Aydınımız ve okurumuzun az bildiği, yanlış bildiği ya da hiç bilmediği ise, Ali Suavi'nin düşünce yapısıdır. İşte biz bu kitaptan yerimizin yettiği kadar bu bağlamda bilgiler aktaracağız.

-Türkiye Devleti diyen ilk kişi o... Türkçe'nin resmi dil olmasını, dilin sadeleşmesini istedi. Yazı ve alfabe ıslahı istedi.

-Din ve devlet işlerinin ayrılmasını, yani laikliği savundu. Hilafet adında bir kurum olmadığını ileri sürdü...

-En iyi yönetim biçimi cumhuriyettir, dedi...

-Ezan'ın ve namaz surelerinin Türkçeleştirilmesini, Türkçe ibadet yapılmasını istedi...

-Hz. Muhammed'in aslının Türk olduğunu iddia etti.

-İslam'da resim ve heykel yasaklanmamıştır, Peygamberin resminin yapılmasında hiçbir sakınca yoktur görüşünü savundu.

-Batı'dan yararlanabilmek için kendi kültürünü bilmek gerektiğini vurguladı.

Atatürkçü yazar Kemal Zeki Gençosman'ın onun hakkında yazdıkları ile bitirelim: "O Türk Milliyetçiliğinin bayrağı, zulme ve istibdata çekilen yalın kılınçtır."