SAS ve SAT'lar operasyona katıldı

SAS ve SAT komandoları ile amfibi deniz piyadeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında özel harekat görevleri yürütebilen seçkin birliklerden, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) komandolarının yanı sıra amfibi deniz piyadeleriyle teröristle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'na katkı sağlandığı bildirildi. Özel birliklerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, PKK'lı teröristlerce sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sırasında fotoğraflandığı kareler de paylaşıldı. Komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan ve 188 gündür süren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, yürüttüğü operasyonları yansıtan fotoğrafları dikkati çekti.