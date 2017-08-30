Bugünkü YENİÇAĞ »

Şaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıp

»
Şaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıp
Vatan Şaşmaz’ı uğurlamak için sevenleri, oyuncu dostları ve yakınları Üsküdar Güzeltepe Birlik Cami’nde bir araya geldi. Cenaze töreninde tabutla fotoğraf çekmek isteyenler tepkiye neden oldu

Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii’nde düzenlenen törenin ardından sevenlerinin gözyaşları ve alkışları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazından önce dolmaya başlayan cami avlusunda kimi zaman yoğun ve meraklı kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

Özellikle ünlü oyuncuları yakından görmek isteyen ve tabut başında fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar nedeniyle tartışmalar yaşandı. Meraklı kalabalığın cenazeyi adeta film izler gibi seyrettiği görüldü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ettiDevlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ettiTIR otobüse çarptı: 6 yaralıTIR otobüse çarptı: 6 yaralıŞaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıpŞaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıpBüyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer BayramıBüyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer BayramıHava Kuvvetleri pilot açığını böyle kapatacak!Hava Kuvvetleri pilot açığını böyle kapatacak!Kışlada ''İsmailağa'' soruşturması!Kışlada ''İsmailağa'' soruşturması!Filiz Aker’in ailesinin suç sicili kabarıkFiliz Aker’in ailesinin suç sicili kabarık"Özellikle Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra...""Özellikle Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra..."Gizli FETÖ'cüleri tespit etmek için yazılım hazırlandıGizli FETÖ'cüleri tespit etmek için yazılım hazırlandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti